Rc Auto familiare, con la nuova norma più vantaggi ma a conoscerli sono ancora in pochi (Di lunedì 10 febbraio 2020) A pochi giorni dall’entrata in vigore della Rc Auto familiare, programmata per il prossimo 16 febbraio, sono ancora tanti i dubbi dei consumatori a riguardo. Secondo un sondaggio pubblicato dal portale Facile.it e condotto dall’Istituto mUp Research e da Norstat, ad aver ben chiara la norma e ciò che questa comporterà è appena il 14% degli assicurati intervistati: la maggior parte del campione, infatti, sembra non aver compreso a pieno né i benefici economici e il funzionamento, né tanto meno chi potrà usufruirne. A trarne vantaggio saranno, soprattutto, le famiglie che possiedono almeno un’Auto e un motoveicolo: una condizione che permetterà, alla richiesta di assicurazione, di registrare la classe di merito più favorevole tra quelle maturate in famiglia. In altri termini, sarà possibile trasferire le classi di merito sia delle Auto che delle moto (o altri veicoli) ... ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Rc Auto familiare, con la nuova norma più vantaggi ma a conoscerli sono ancora in pochi - fattiamotore : Rc Auto familiare, con la nuova norma più vantaggi ma a conoscerli sono ancora in pochi - Agenpress : RC auto: il 16 febbraio scatta quella 'familiare' -