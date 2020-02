Quanto resta sulle superfici il Coronavirus 2020: i consigli degli esperti (Di lunedì 10 febbraio 2020) Quanto resta sulle superfici il Coronavirus 2020: i consigli degli esperti Il Coronavirus continua a mietere vittime. Le stime ufficiali, in costante aggiornamento, contano al momento oltre 900 vittime. Un fenomeno che riguarda non solo la Cina ma tutto il mondo. La preoccupazione è diffusa e crescente proprio per la capacità di estensione del virus. Coronavirus, periodo di incubazione e come combatterlo I ricercatori lavorano per combattere il Coronavirus: Ansa ha riportato il contenuto di uno studio pubblicato dal Journal of Hospital Infection e a sua volta pubblicato da Independent di cui è autore un gruppo di ricercatori cinesi. Tra i ricercatori il dottor Zhong Nanshan, noto per aver scoperto nel 2003 il virus della Sars. Secondo Quanto riferito il Coronavirus può rimanere infettivo sulle superfici degli oggetti a temperatura ambiente fino a 9 giorni. Non solo. Il ... termometropolitico

