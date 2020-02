Oscar 2020, Brad Pitt Miglior attore non protagonista: la dedica ai figli (Di lunedì 10 febbraio 2020) Oscar 2020, Brad Pitt vince il premio come Miglior attore non protagonista Brad Pitt vince il premio Oscar 2020 come Miglior attore non protagonista per C’era una volta a…Hollywood di Quentin Tarantino. Un importante riconoscimento per il popolare attore, che conquista così la sua seconda statuetta d’oro della carriera dopo quella come produttore nel 2014 del film 12 anni schiavo. Tutto quello che c’è da sapere sugli Oscar 2020 Il vero trionfatore, un po’ a sorpresa, degli Oscar 2020 è stato però Parasite, pellicola sudcoreana del regista Bong Joon-ho, e che è riuscito a conquistare quattro premi Oscar. Storica, in particolare, la vittoria come Miglior film. Si tratta infatti della prima pellicola in lingua non inglese a conquistare la statuetta più importante di Hollywood. Oltre a Miglior film, Parasite ha conquistato anche Miglior regia, Miglior film ... tpi

