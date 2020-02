“Gioia, che sei…”. Annalisa Scarrone, look estremo da panico. Massima sensualità per l’ormai ex piccola di Amici (Di lunedì 10 febbraio 2020) Annalisa Scarrone non ha partecipato come concorrente all’edizione 2020 del Festival di Sanremo, ma ha accompagnato Achille Lauro durante la serata delle cover, nel brano “Gli uomini non cambiano” del 1992. Annalisa, classe 1985, ha esordito nel mondo della musica con la partecipazione ad Amici 10, dove ha conquistato il secondo posto. Da lì il successo è stato davvero garantito. Ha partecipato a diverse edizioni del Festival di Sanremo: nel 2013, arrivando al nono posto nella categoria Big, con il brano “Scintille”, al quinto posto nel 2015 con “Una finestra tra le stelle” e all’undicesimo posto nel 2016 con Il diluvio universale per poi piazzarsi terza nel 2018 con “Il mondo prima di te”. Annalisa raggiunge Sanremo 2020 non come concorrente, ma come partner di Achille Lauro durante l’esibizione del serale dedicato alle cover. Il brano scelto è stato “Gli uomini non ... caffeinamagazine

