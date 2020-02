Ginnastica per il sesso: gli esercizi (e gli attrezzi) che migliorano il piacere (Di lunedì 10 febbraio 2020) MAGIC KEGEL MASTER BALLS MAGIC MOTIONLUNA BEADS LELOELVIE KEGEL EXERCISE TRACKERSPELVIC FLOOR REHABILITATIONGEISHA BALLS DI BETONY VERNONPiù comunemente nota come Sex Gym, la Ginnastica per il sesso trae ispirazione dai celebri esercizi di Kegel, ideati dal ginecologo statunitense Arnold Kegel con l’obiettivo di esercitare la muscolatura del pavimento pelvico (che sostiene utero, uretra, vescica e retto). Ideali per contrastare l’incontinenza urinaria, sono perfetti anche per tonificare il muscolo pubococcigeo e migliorare le sensazioni durante il rapporto sessuale. Rendere più elastica la muscolatura vaginale servirà a contrastare il cedimento dei tessuti, che a partire dai trent’anni può verificarsi per fattori vari (gravidanza, obesità, menopausa) e a migliorare pertanto la percezione del piacere femminile, incluso per riflesso quello maschile. Non per nulla, la Sex Gym rappresenta ... vanityfair

