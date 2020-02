Ascolti tv, record assoluto per ‘Domenica In’. ‘Come una madre’ batte ‘Non è la d’Urso’ (Di lunedì 10 febbraio 2020) Una settimana piena di vittorie per Rai Uno che, dopo i risultati del Festival di Sanremo, continua a interessare la... today

chetempochefa : ??Ottimi ascolti per #CTCF, 3° programma della serata con 2 milioni e 245 mila spettatori e quasi il 9%, picchi di 3… - QuiMediaset_it : Record di ascolti per @LiveNoneladUrso: con 2.748.000 telespettatori e una share del 16.65% il programma condotto d… - co_crescimbeni : RT @Raiofficialnews: Sempre leader il @Tg1Raiofficial con oltre 6milioni 200mila spettatori. Record per #UnoMattinaInFamiglia con il 36,7%… -