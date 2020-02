Agli Oscar 2020 manca l'omaggio a Luke Perry - (Di lunedì 10 febbraio 2020) Carlo Lanna Nel memorandum che è stato proiettato nel corso degli Oscar, non è stata ricordata la morte di Luke Perry e il web insorge Si sono conclusi nella notte di domenica 9 febbraio gli Oscar del cinema e, l’edizione del 2020, ha visto trionfare (a sorpresa) il coreano "Parasite". Una kermesse che anche questa volta ha celebrato il cinema e tutte le sue sfumature, ha osannato le leggende, i vivi e purtroppo anche chi non è più tra noi. È tristemente celebre il video di commemorazione in cui vengono ricordati attori, attrici e personaggi dello spettacolo che non sono venuti a mancare nel corso del 2019. E anche quest’anno gli Oscar hanno ricordato tutti i volti noti che sono passati a miglior vita. Il momento è stato scandito dalla voce vibrante e suadente di Billie Eilish. La cantante attraverso la canzone "Yesterday" dei Beatles, ha ricordato tutti, ma proprio tutti i ... ilgiornale

