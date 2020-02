Treno deragliato, gli operai: "Scambio in posizione corretta" (Di domenica 9 febbraio 2020) "Lo scambio era in posizione corretta". Questa la versione dei cinque operai di Rfi (Rete ferroviaria italiana) indagati nell'inchiesta sul deragliamento del Frecciarossa all'altezza di Ospedaletto Lodigiano, nella campagna lombarda, che ha provocato la morte di due macchinisti e il ferimento di 31 persone (CHI SONO I MACCHINISTI - FOTO - VIDEO). Tutti gli indagati, sentiti fino alla tarda notte tra ieri e oggi, 9 febbraio, hanno sostanzialmente confermato le parole rese da testimoni nei giorni scorsi. Un racconto che contrasta con gli elementi in mano alla Procura, che li accusa di aver "svolto un'attività non adeguata". Intanto, sarà conferito lunedì 10 febbraio l'incarico ai consulenti della Procura per verificare le cause del deragliamento del Treno. La versione dell’accusa Secondo i pm, dopo la manutenzione lo scambio sarebbe rimasto ... tg24.sky

