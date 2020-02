Traffico Roma del 09-02-2020 ore 13:30 (Di domenica 9 febbraio 2020) RALLENTAMENTI SUL RACCORDO, TRA LA DIRAMAZIONE PER NAPOLI E VIA APPIA, LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA. Traffico INTENSO E CODE A TRATTI IN USCITA DA Roma SULLA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E ARICCIA, VERSO I CASTELLI RomaNI. NEL QUARTIERE APPIO LATINO, CODE LUNGO VIA CILICIA, TRA VIALE MARCO POLO E VIA LATINA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. RICORDIAMO CHE DALLE 16.30 RIPRENERÀ IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE, PER TUTTI I VEICOLI, FINO ALLE 20.30. CONSENTITO IL TRANSITO AI VEICOLI A BENZINA EURO 6, ELETTRICI O IBRIDI, A METANO E GPL. I CICLOMOTORI CON MOTORE A 4 TEMPI DA EURO 2 E MOTO A 4 TEMPI DA EURO 4 E SUCCESSIVE. POTENZIATO PER L’OCCASIONE IL TRASPORTO PUBBLICO CON L’AGGIUNTA DI CORSE PER BUS, TRAM E METROPOLITANE. A SAN PIETRO CONSEUTO APPUNTAMENTO DOMENICALE CON PAPA FRANCESCO, POSSIBILI DIFFICOLTÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE LA BASILICA, DURANTE IL ... romadailynews

ronzidante : RT @LorellaDArcang1: Thread by @LorellaDArcang1: Lamentarsi...questo lo sport preferito: •Si lamentano che le strade sono piene di buche, p… - LorellaDArcang1 : Thread by @LorellaDArcang1: Lamentarsi...questo lo sport preferito: •Si lamentano che le strade sono piene di buche… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2020 ore 13:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -