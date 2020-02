Sanremo 2020: il vincitore è… – VIDEO (Di domenica 9 febbraio 2020) Era fra i favoriti alla vittoria e, grazie soprattutto alla forza delle giurie tecniche, è stato eletto il vincitore: ad alzare al cielo la Palma D’Oro del Festival di Sanremo 2020 è Diodato: il cantante aostano ma da sempre legato alla città di Taranto che a questa 70esima edizione della kermesse ligure ha presentato il brano “Fai rumore”. La proclamazione televisiva del vincitore di Sanremo 2020 è arrivata intorno alle ore 02:30 dopo una improbabile maratona di ospiti che si sono susseguiti sul palco del Teatro Ariston (uno dietro l’altro Diletta Leotta in versione rapper, Vittorio Grigolo, Ivan Cottini e un duo Gente de Zona). Diodato trionfa grazie al voto combinato fra giurie e televoto: purtroppo, nella sfida finale con Francesco Gabbani e Pinguini Tattici Nucleari, il cantautore è arrivato ultimo! Sanremo 2020: il vincitore è Diodato – le ... ultimenotizieflash

