Sanremo 2020: Diodato è il vincitore del Festival (Di domenica 9 febbraio 2020) Diodato è il vincitore di Sanremo 2020 con la canzone Fai rumore, secondo e terzo classificato sono rispettivamente Francesco Gabbani e i Pinguini Tattici Nucleari. Sanremo 2020 decreta il suo vincitore: è Diodato che vince con la canzone Fai rumore. Secondo classificato Francesco Gabbani con la canzone Viceversa, al terzo posto i Pinguini Tattici Nucleari con la canzone Ringo Starr. I premi "Mia Martini" e "Lucio Dalla" vanno a Diodato, il premio Sergio Bardotti della commissione musicale va a Rancore, il premio Giancarlo Bigazzi votato dai maestri d'orchestra per la migliore composizione va a Tosca. Premiato Francesco Gabbani dalla piattaforma TimMusic. La classifica finale 1 Diodato 2 Francesco Gabbani 3 Pinguini Tattici Nucleari 4 Le Vibrazioni 5 Piero Pelù 6 Tosca 7 Elodie 8 Achille ... movieplayer

