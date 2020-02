Sanremo 2020, a Domenica in c’è Bugo. La frecciatina di Mara Venier a Morgan e alla D’Urso: “Se va lì gli daranno dei soldi, tu invece sei qui gratis” (Di domenica 9 febbraio 2020) Mortificato. Così si è definito Bugo per quanto accaduto sul palco di Sanremo tra lui e Morgan. Il cantante è stato ospite di Domenica In e ha parlato brevemente della lite. C’è stata occasione anche per parlare dell’ospitata di Morgan da Barbara D’Urso prevista nella puntata di stasera 9 febbraio. “Morgan andrà dalla d’Urso, una cosa di soldi gliel’avranno data. Tu sei venuto qui in amicizia Bugo”, ha commentato Mara Venier. Che ha molto apprezzato l’ospitata di Bugo tanto da invitarlo ufficialmente nella puntata di Domenica prossima. L'articolo Sanremo 2020, a Domenica in c’è Bugo. La frecciatina di Mara Venier a Morgan e alla D’Urso: “Se va lì gli daranno dei soldi, tu invece sei qui gratis” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

