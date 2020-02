Napoli Lecce, Liverani: «Lapadula è fondamentale per noi. Bene i nuovi acquisti» (Di domenica 9 febbraio 2020) Fabio Liverani ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria importantissima contro il Napoli al San Paolo Fabio Liverani ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Napoli a San Paolo. Ecco l’analisi del tecnico dei pugliesi. MATCH – «Abbiamo subito i primi 20-25 minuti la pressione del Napoli, con qualità tecnica, palleggio, aggressività. Noi non riuscivamo a gicoare il nostro calcio e siamo rimasti schiacciati. Poi abbiamo preso un po’ di coraggio e da lì abbiamo provato a mettere in difficoltà una squadra forte, che se l’alleggerisce e la fai correre indietro va in difficoltà. Avevamo pensato e provato questo. Dopo il gol del pareggio del Napoli ci siamo riusciti paradossalmente ancora di più». nuovi acquisti – «Questi sono calciatori che hanno aggiunto qualcosa a un gruppo che già c’era. Tra fine novembre e inizio ... calcionews24

sscnapoli : ?? #NapoliLecce, tornelli aperti dalle ore 12:00 ?? - OfficialUSLecce : #NapoliLecce #SerieATIM GOOOOL di Gianluca Lapadula! Lecce in vantaggio alla mezzora 1-0 per noi ?? il Tabellino… - SkySport : ???? Serie ?? - 23^ Giornata ?? #Napoli ?? #Lecce 2-3 ? #Lapadula (23') ? #Milik (48’) ? #Lapadula (61’) ? #Mancosu (82'… -