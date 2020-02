MotoGP, Quartararo domina i test di Sepang (Di domenica 9 febbraio 2020) Il resoconto dei test di Sepang di MotoGP. Fabio Quartaro il migliore, dietro di lui equilibrio. Strada da fare per la Ducati. Sepang (MALESIA) – I test di Sepang di MotoGP si sono conclusi nel segno di Fabio Quartararo. Il pilota francese è riuscito a chiudere tutti i tre giorni in testa candidandosi per la vittoria del titolo iridato. Per quanto riguarda la Ducati la strada sembra essere molto lunga anche se il tempo per migliorare c’è. MotoGP, test di Sepang: il resoconto del day 1 Buon primo giorno per la Yamaha Petronas con Fabio Quartararo e Franco Morbidelli distanziati da solo 51 millesimi. Terza la Suzuki di Alex Rins. 6° Maverick Vinales alle spalle di Cal Crutchlow e Jack Miller. I due fratelli Espargaro, Joan Mir e Valentino Rossi completano la top ten. Subito dietro Andrea Dovizioso davanti a Marc ed Alex Marquez. 14° Danilo Petrucci, 17° Francesco ... newsmondo

