Firenze: riqualificazione di via Cerretani parte dal 10 febbraio (Di domenica 9 febbraio 2020) Prosegue la riqualificazione della direttrice via dei Cerretani-via Panzani. Lunedì 10 febbraio per i lavori sul marciapiede lato destro è prevista l’istituzione di una serie di provvedimenti di circolazione firenzepost

FirenzePost : Firenze: riqualificazione di via Cerretani parte dal 10 febbraio - comunefi : RT @muoversintoscan: ??A #Firenze, in Via dei Cerretani, al via la seconda fase della riqualificazione. Da lunedì #10febbraio nuovi provvedi… - muoversintoscan : ??A #Firenze, in Via dei Cerretani, al via la seconda fase della riqualificazione. Da lunedì #10febbraio nuovi provv… -