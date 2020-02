Carlo Cracco Presenta il suo Menù di San Valentino, ma il Prezzo Fa Indignare (Di domenica 9 febbraio 2020) Carlo Cracco torna a far parlare di sé, non tanto per le sue indubbie doti culinarie che lo hanno reso uno degli chef più famosi del panorama internazionale, quanto per i prezzi esorbitanti proposti nel suo locale. In occasione di San Valentino il “Ristorante Cracco” di Milano propone infatti una cena di cinque portate per la cifra di 280 euro a coppia. La cosa ha fatto Indignare molte persone che speravano di festeggiare il giorno degli innamorati in un locale esclusivo come il suo. Per non rimanere a bocca asciutta, è comunque possibile spendere un minimo di 38 euro per una scatola di cioccolatini chiamati “I baci di Cracco” o un panettone creato appositamente dallo chef al Prezzo di 65 euro. youreduaction

