Tennis, Christian Garin e Diego Schwartzman in semifinale a Cordoba (Di sabato 8 febbraio 2020) Nella nottata italiana i quarti di finale dell’ATP di Tennis a Cordoba (Argentina) sono terminati. Il torneo argentino ha una forte impronta sudamericana e i riscontri hanno rafforzato questa convinzione. Si parte dal n.31 del mondo Christian Garin, a segno contro l’uruguaiano Pablo Cuevas (n.42 ATP) con il punteggio di 1-6 6-3 6-4 in 1 ora e 58 minuti di partita. Il cileno se la vedrà in semifinale sul rosso di Cordoba contro la sorpresa del torneo, ovvero lo slovacco Andrej Martin (n.100 ATP), uscito vittorioso dal confronto con il francese Corentin Moutet (n.71 del ranking) con lo score di 6-3 6-2. Nell’altro quarto di finale il serbo Laslo Djere (n.39 del ranking) ha avuto la meglio per 6-7 (5) 6-3 7-6 (5) contro il padrone di casa Juan Londero (n.50 ATP), dando non poco dispiacere ai tanti tifosi presenti. A tenere alta la bandiera dell’Argentina ci ha ... oasport

