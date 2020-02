‘Sanremo 2020’, Fiorello svela la verità sull’intervista rilasciata ieri a Selvaggia Lucarelli! (Di sabato 8 febbraio 2020) E’ stata Selvaggia Lucarelli a diffondere ieri pomeriggio un’intervista in cui Fiorello non parlava per niente bene di Tiziano Ferro (QUI le sue parole). Oggi non appena arrivato alla conferenza stampa della quinta ed ultima giornata di Festival, lo showmen ha subito precisato: Chiedo scusa a tutti i giornalisti impegnati a Sanremo perché ieri è uscita una mia intervista. In realtà io ho fatto una telefonata a Selvaggia Lucarelli perché avevo letto una cosa e non sono il Dalai Lama. Mi sono sfogato due minuti. La telefonata si conclude: ciao, ciao. Dopo poco tutta la telefonata era sul web come intervista. Qualcuno però gli ha obbiettivo dicendo che in realtà lui sapeva di parlare con una giornalista, e lui a quel punto ha replicato: Sì, ma se io registro una telefonata mentre parlo con qualcuno, glielo chiedo se posso pubblicarla prima di metterla online. Solo ... isaechia

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -