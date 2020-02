Leo Gassman: baci con una ragazza misteriosa [FOTO] (Di sabato 8 febbraio 2020) Leo Gassman sarebbe già impegnato: il vincitore di Sanremo Giovani paparazzato mentre bacia una ragazza misteriosa Noto solo come il figlio di Alessandro e nipote di Vittorio, chi meno e chi più mostri sacri nel firmamento cinematografico italiano, Leo Gassman ha trovato la grande ribalta all’Ariston. Passata la trafila delle selezioni fino al trionfo, il 22enne coltiva grandi ambizioni. In tanti credono abbia la stoffa, ma oltre alla musica per chi batte il suo cuore? Rampollo di una famiglia ultranota del nostro spettacolo, Leo Gassman ha mosso i primi passi nel talent X Factor, senza riscuotere grande successo, e tentando nuovamente quest’anno con Sanremo, gareggiando tra le Nuove Proposte. Coccole, baci e abbracci A poche settimane dal Festival, il settimanale Vero lo ha pizzicato in un parco di Roma con una misteriosa ragazza, tra coccole, baci e abbracci. Della presunta relazione ... kontrokultura

