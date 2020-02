Le Sardine di Roma hanno un problema con il linguaggio d’odio verso Giorgia Meloni (Di sabato 8 febbraio 2020) «Viscida perversa». «Cessa». «Gollum». «Che faccia da cazzo». «A zoccolonaaaa». «È una rospa». E ancora. «Rozza cafona». «Brutta e senza cervello». «Coatta». Un’ondata di insulti. Tutti rivolti alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Tutti provenienti dal gruppo Facebook Sardine di Roma. A pubblicare sui social questi commenti è la stessa Meloni. Che in un post scrive: «Leggete gli amorevoli commenti che mi rivolgono sul gruppo “Sardine di Roma”. Ma questi signori sono quelli che scendono in piazza contro il linguaggio d’odio?». Instagram Il post di Giorgia Meloni Come verifcato dalla redazione di Open, i commenti riportati sono davvero stati scritte sul gruppo Facebook Sardine di Roma. Lo stesso che ormai, dopo la scissione all’interno del movimento, fa capo a Stephen Ogongo. Ufficialmente i fondatori bolognesi del ... open.online

