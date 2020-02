La verità di Bugo su Morgan e la risposta di Bertolotti a Red Ronnie (Di sabato 8 febbraio 2020) Bugo sul caso Morgan a Sanremo 2020 convoca una conferenza stampa e racconta quanto avvenuto sul palco del Festival nella serata di ieri che ha portato alla squalifica della coppia. In conferenza Mescal, Valerio Soave (manager dell'artista e responsabile dell'etichetta discografica) e Simone Bertolotti - direttore d'orchestra e co-autore di Sincero per la parte musicale). Bugo si scusa per quanto accaduto sul palco, si scusa anche con il direttore artistico Amadeus per aver portato scompiglio a Sanremo: non voleva in alcun modo creare problemi. Nella serata di ieri, Morgan ha cantato un testo diverso rispetto a quello originale del brano e già solo questo comporta l'esclusione dal Festival in quanto contrario al regolamento. Il testo era stato modificato volutamente contro Bugo, che ha lasciato il palco dopo pochi secondi, rinunciando all'esibizione. Il malessere ... optimaitalia

loveasachild : RT @Arieta_1990: Se volete la verità su Bugo e Morgan leggete qui: #sanremo20 #iostoconbugo - CharlieWhateva3 : RT @Arieta_1990: Se volete la verità su Bugo e Morgan leggete qui: #sanremo20 #iostoconbugo - _ventodellavita : RT @Arieta_1990: Se volete la verità su Bugo e Morgan leggete qui: #sanremo20 #iostoconbugo -