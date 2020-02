Infortunio Douglas Costa, problemi muscolari per il brasiliano in Verona-Juventus (Di sabato 8 febbraio 2020) Infortunio Douglas Costa – Si sta giocando Verona-Juventus, gara valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. Brutte notizie per Sarri. Ha dovuto abbandonare il campo Douglas Costa, autore di una buona prova, con una traversa colpita. Il brasiliano, fragile dal punto di vista muscolare, ha avuto un problema al flessore della coscia. Lo staff medico della Juve gli ha applicato una borsa del ghiaccio sulla zona, le condizioni del calciatore verranno rivalutate nei prossimi giorni. Paura in casa Juve: “L’obiettivo è far fuori Nicchi e assestare un colpo al potere bianconero”L'articolo Infortunio Douglas Costa, problemi muscolari per il brasiliano in Verona-Juventus CalcioWeb. calcioweb.eu

