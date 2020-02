Incidente Frecciarossa, indagati cinque operai: trasferiti in ufficio (Di sabato 8 febbraio 2020) La Procura di Lodi ha inserito nel registro degli indagati i cinque operai presenti al momento del deragliamento del Frecciarossa. In attesa dell’inchiesta, il protocollo prevede il loro trasferimento a un incarico in ufficio senza alcuna sospensione. Deragliamento Frecciarossa, operai indagati Gli agenti della Polfer stanno tentando ci capire il motivo dell’errore nella posizione dello scambio. Nel frattempo, come nel caso di Pioltello, il Noif, il Nucleo operativo incidenti ferroviari della Polfer, si avvarrà della ricostruzione tridimensionale del luogo dell’Incidente. Un ulteriore quesito è capire il perché il sistema elettronico non ha segnalato l’anomali del tratto. Infatti lo svio aveva i binari posizionati verso sinistra, particolare che avrebbe dovuto indurre la fermata del treno poco prima. Attraversando i binari deviati, la carrozza motrice del ... notizie

