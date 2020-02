Emil Ludwig e i “suoi” dittatori a colloquio (e a confronto) (Di sabato 8 febbraio 2020) Ottant’anni fa usciva il celebre Tre ritratti di dittatori, opera di Emil Ludwig, giornalista tedesco ebreo che ebbe accesso a tre dittatori che gli ebrei li disprezzavano, fino ai noti atti finali: Adolf Hitler, Benito Mussolini e Stalin. dittatori perché tutti e tre hanno oppresso le libertà individuali, anche se le tre figure erano molto diverse tra loro. Uguali, tuttavia, di fronte alla Storia per «il disprezzo per le masse, la persecuzione dell’intelletto», come spiega Ludwig. L’autore esegue un ritratto intimo degli uomini a cui in milioni guardavano senza mai poterne afferrare davvero la personalità. Tutti e tre, provenivano dal popolo che celebravano nei discorsi pubblici e che nel privato disprezzavano. Ludwig analizza con dovizia di particolari uno ad uno i tre autocrati. Emil Ludwig e i “suoi” dittatori a colloquio (e a confronto) «Hitler non appare né come un tedesco, né ... nextquotidiano

AmeGaspa : Il mio articolo '#EmilLudwig e i “suoi” #dittatori a colloquio (e a confronto)' -