Ascolti Sanremo quarta serata: Amadeus fa lo share più alto in 21 anni! (Di sabato 8 febbraio 2020) Ascolti quarta serata Sanremo 2020: Amadeus registra lo share più alto in 21 anni! Venerdì 7 febbraio sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo è andata in onda la quarta serata di Sanremo 2020. Gli Ascolti sono stati ancora una volta brillanti: 53,3% di share e 9,5 milioni di spettatori in media. La quarta serata del Festival di Sanremo ha lasciato spazio alla finale della gara delle Nuove Proposte. Amadeus ha proclamato Leo Gassman vincitore. Fiorello, dopo l’assenza di giovedì, ha sorpreso tutti i telespettatori e il pubblico dell’Ariston mantenendo la promessa fatta e salendo sul palco dell’Ariston con la maschera del Coniglio del programma di Milly Carlucci Il Cantante Mascherato. Gli Ascolti della quarta sera di Sanremo sono stati i più alti mai registrati in 21 anni. Bisogna risalire al 1999, al Festival presentato da Raimondo Vianello, la ... lanostratv

tvsorrisi : Gli ascolti della terza serata di #Sanremo2020: - 11.591.000 spettatori (share 41,37%) nella parte “Sanremo Start”… - tvsorrisi : Ascolti di #Sanremo2020 nella quarta serata: - 11.411.000 spettatori (share 41,53%) nella parte “Sanremo Start” (fi… - Agenzia_Ansa : #Sanremo2020, il festival di Amadeus continua a fare il pieno di ascolti. 9,5 milioni e il 53.3% per la quarta sera… -