Sanremo 2020, Tony Renis: chi è, età e la carriera di mister Quando quando quando (Di venerdì 7 febbraio 2020) Era il 2004 quando l’ospite della quarta serata del Festival di Sanremo 2020 prese le redini della direzione artistica della kermesse. Tra il boicottaggio delle case discografiche, l’entrata a sorpresa del suo amico d’infanzia Adriano Celentano e i dissidi con la conduttrice, Simona Ventura, quell’edizione fu la seconda meno vista da quando esiste l’Auditel, battuto tra l’altro dal Grande Fratello. Dopo sedici anni torna all’Ariston, stavolta nelle vesti di cantante, sulle note della sua celeberrima hit quando quando quando in coppia con Fiorello. Tra gli ospiti della puntata del 7 gennaio 2020 c’è Tony Renis.Tony Renis: vita, partecipazioni a Sanremo e curiositàClasse 1938, e all’anagrafe Emilio Cesari, il figlio del pittore Orfelio Cesari, Tony Renis, iniziò la sua carriera nei locali notturni di Milano e nei teatri di avanspettacolo; e in quelle occasioni lavorò in coppia col ... italiasera

repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio - umitalia : Brividi. Grande @mikasounds! ?? #mika #sanremo @polydoritalia - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -