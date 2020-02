Sanremo 2020, la gioia di Alessandro Gassmann per la vittoria del figlio Leo: “Daje Pippo” | VIDEO (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sanremo 2020, la gioia di Alessandro Gassmann per la vittoria del figlio Leo: “Daje Pippo” Sempre molto attivo sui social, Alessandro Gassmann ha accolto con entusiasmo la vittoria di suo figlio Leo al Festival di Sanremo 2020 nella categoria delle Nuove Proposte, con il brano Vai bene così. L’attore ha postato un video di esultanza sui social. Alessandro, che non era presente all’Ariston, ha commentato con il video qui sopra il successo di Leo urlando: “Daje Pippo”. TUTTE LE NOTIZIE SU Sanremo Leo Gassmann ha battuto in finale Tecla con il brano Vai bene così. Ma chi è il vincitore della categoria Nuove Proposte? Classe 1998, è il figlio dell’attore Alessandro Gassmann e nipote del grande Vittorio. L’arte, in tutte le sue forme, dunque, scorre da sempre nelle vene del giovane Leo. Oltre a una gran bella voce, il vincitore delle Nuove ... tpi

repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio - umitalia : Brividi. Grande @mikasounds! ?? #mika #sanremo @polydoritalia - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -