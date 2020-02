Prescrizione,Renzi:governo senza numeri

Sulla, "ilnon ha i, non ha la maggioranza in Parlamento. Io l'accordo non lo voto","non posso diventare giustizialista",ha detto, leader di IV, a Radio Capital "Non capisco perché il Pd si fa dettare l'agenda da Bonafede", perché "tradisce le leggi del nostro",ha aggiunto, assicurando di non voler far cadere ile di non pensare a nessun appoggio esterno. "Se ci vogliono buttare fuori lo dicano, noi non cambiamo idea:per noi le idee sono più importanti delle poltrone", ha aggiunto.(Di venerdì 7 febbraio 2020)