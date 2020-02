Prescrizione e rilancia la proposta di legge Costa. "FI si opporrà ad ogni possibile mediazione al ribasso sulla pelle dei cittadini. Per noi resta in piedi solo la proposta di legge Costa che cancella, alla luce del sole, la cattiva riforma Bonafede", dice Mariastella Gelmini, capogruppo di FI alla Camera. E la presidente dei senatori azzurri, Bernini: "Il lodo Conte 2 sulla Prescrizione è solo un altro pasticcio". Gasparri: votare la pdl Costa è "l'unica soluzione"(Di venerdì 7 febbraio 2020) Forza Italia attacca la maggioranza sul lodo Conte bis sullae rilancia la proposta di legge. "FI si opporrà ad ogni possibile mediazione al ribasso sulla pelle dei cittadini. Per noi resta in piedi solo la proposta di leggeche cancella, alla luce del sole, la cattiva riforma Bonafede", dice Mariastella Gelmini, capogruppo di FI alla Camera. E la presidente dei senatori azzurri, Bernini: "Il lodo Conte 2 sullaè solo un altro pasticcio". Gasparri: votare la pdlè "l'soluzione"(Di venerdì 7 febbraio 2020)

gennaromigliore : L’unica cosa che non si prescrive è l’arroganza di #Bonafede. Votiamo no alla cancellazione della #prescrizione - msgelmini : Questa mattina a #Brescia per l’apertura dell’anno giudiziario. Checché ne dica Bonafede, l’unica cosa da abolire i… - TelevideoRai101 : Prescrizione, FI: unica via è pdl Costa -