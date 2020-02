MotoGP, Marc Marquez sente dolore: “Peggio di quanto mi aspettassi, non ho la solita posizione di guida” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Lo spagnolo Marc Marquez non ha ancora recuperato del tutto dall’operazione alla spalla destra di inizio dicembre e nella prima giornata di Test del 2020 a Sepang ha accusato molto dolore, come ha lui stesso rivelato al sito iberico Marca.com: il pilota ha difficoltà a poggiare il gomito e non riesce ad assumere la miglior posizione di guida. Così lo spagnolo al termine della prima giornata di test: “Sembra peggio di quanto mi aspettassi. È stato persino difficile per me appoggiare il gomito. Onestamente, avevo immaginato meglio il primo giorno. Cerco sempre di parlare chiaramente, ma sì, l’ho immaginato meglio. Sono uscito nel primo turno e mi è costato molto in termini di fatica, ma era ancora fresco, avevo energia e, più o meno, potevo fare alcuni buoni giri, ma poi, quando mi sono fermato ai box, ho visto che l’energia stava già diminuendo, quindi ho deciso ... oasport

silviacarpy_ : @marcmarquez93 @HRC_MotoGP Bentornato Marc ???? Sarai presto al 100% ???? - dianatamantini : MOTOGP - Fabio Quartararo e Franco Morbidelli i migliori del primo giorno a Sepang, terzo Alex Rins. Marc Márquez p… - corsedimoto : MOTOGP - Fabio Quartararo e Franco Morbidelli i migliori del primo giorno a Sepang, terzo Alex Rins. Marc Márquez p… -