Lecce, incendio in una scuola: uno studente rimane ferito (Di venerdì 7 febbraio 2020) Emanuela Carucci Le fiamme sono divampate in un laboratorio solitamente non utilizzato dagli studenti e gli insegnanti. A lanciare l'allarme un ragazzo di 18 anni Non è stata una giornata come le altre quella vissuta ieri da alcuni studenti a Lecce. Nell'istituto di istruzione secondaria "Enrico Fermi", un istituto tecnico industriale del capoluogo pugliese, è scoppiato un rogo durante le ore scolastiche. Tanta la paura tra gli studenti e gli insegnanti alla vista delle fiamme. Il fatto è accaduto poco dopo mezzogiorno. Ad accorgersi del fumo e delle fiamme un ragazzo di 18 anni che ha rotto la cassetta di sicurezza per lanciare l'allarme. Una classe è stata fatta evacuare e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di polizia di Stato della questura di Lecce."Si è trattato di un principio di incendio in un deposito metalli, sarebbe un laboratorio - fanno ... ilgiornale

