Le Routine Bixby sbarcano sui Samsung Galaxy S9, S8 e Note 9: alcune dritte per approcciarle (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sono mesi che utenti in possesso di smartphone come i vari Samsung Galaxy S9, S8 e Note 9 si chiedono quando sarà possibile testare le cosiddette "Routine Bixby". Lanciate con la gamma degli S10 poco meno di un anno fa, si pensava che potessero essere distribuite su larga scala già da tempo, come avrete percepito con uno dei nostri ultimi articoli in merito. Così non è stato, ma a quanto pare oggi 7 febbraio ci sono delle novità sostanziali per il pubblico. Come scaricare le Routine Bixby sui Samsung Galaxy S9, S8 e Note 9 Provando a passare a questioni più pratiche, è possibile scoprire come scaricare le Routine Bixby sui modelli menzionati ad inizio articolo grazie a quanto è stato riportato in queste ore da SamMobile. In particolare, da questo momento possiamo confermare che l'apposito APK funzioni perfettamente su Samsung Galaxy S9, S9 Plus e Galaxy Note 9. Alcuni utenti ... optimaitalia

