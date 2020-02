Lazio Verona: Veloso è attento nel seguire Luis Alberto (Di venerdì 7 febbraio 2020) In Lazio-Verona, Miguel Veloso doveva occuparsi di Luis Alberto. Gli scaligeri hanno pressato con grande attenzione La Lazio è solita impostare con un rombo arretrato formato dai 3 difensori più Leiva. Capita però spesso che Luis Alberto si abbassi, venendo incontro per dare soluzioni di passaggio. Proprio per questo, il sistema di marcature a uomo di Juric aveva aggiustamenti ad hoc per lo spagnolo. In fase di pressing del Verona, Miguel Veloso doveva occuparsi di Luis Alberto. Si vede nella slide sopra. Pessina marca Lucas Leiva, mentre Miguel Veloso segue la mezzala laziale. In questi casi, il rischio è di scoprire il centro, visto che i due mediani vanno fuori posizioni. Ma si sa, Juric accetta duelli individuali a tutto campo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

