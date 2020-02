Duncan Fiorentina: la mezzala che mancava ai viola (Di venerdì 7 febbraio 2020) Duncan è la mezzala che mancava alla Fiorentina. Iachini aveva bisogno di un interno migliore nel palleggio Anche se deve ancora esordire, Duncan è un fondamentale rinforzo per la Fiorentina di Iachini. Si tratta di un innesto funzionale per le esigenze tattiche. Col ritorno di Pulgar davanti alla difesa, c’è forse bisogno di una mezzala più creativa. Castrovilli ha una grande conduzione (il centrocampista con più dribbling del campionato), mentre Benassi spicca per gli inserimenti. Manca invece un interno più creativo, in grado di aumentare la qualità del palleggio. Duncan ha fatto bene in un calcio ragionato come quello del Sassuolo, è un profilo che può dare molto alla Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

