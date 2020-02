Coronavirus: le autorità cinesi piangono la morte del medico Li Wenliang (Di venerdì 7 febbraio 2020) Le autorità municipali di Wuhan esprimono le loro condoglianze per la morte del medico Li Wenliang, contagiato sul lavoro dal Coronavirus, sottolineando che sarà pagato ai familiari un premio assicurativo e sarà versato una pensione. Nel riportare la notizia, l’agenzia stampa ufficiale cinese Xinhua omette di ricordare che Li fu il primo medico a denunciare l’esistenza della nuovo Coronavirus, ma non fu creduto e anzi fu accusato di diffondere dicerie. La morte di Li, considerato un eroe da molti cinesi, ha scatenato un’ondata di proteste contro il governo sui social. “Il governo municipale di Wuhan piange un dottore che è morto dopo essere stato infettato dal nuovo Coronavirus mentre lavorava in un ospedale locale”, scrive la Xinhua, aggiungendo verrà versato il premio della sua assicurazione sul lavoro, pari a 800mila yuan (circa 114mila dollari) ... meteoweb.eu

