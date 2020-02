Call of Duty: Modern Warfare, uno streamer su Twitch chiede ai suoi spettatori soldi per poter andare avanti nel gioco (Di venerdì 7 febbraio 2020) I giochi possono essere frustranti, soprattutto se si sceglie di giocare in modalità multiplayer con altre persone. Ed è quello che è successo ad uno streamer su Twitch, Jordie 'WingsOfRedemption' Jordan, che dopo l'ennesima partita persa a Call of Duty: Modern Warfare si è rifiutato di continuare con lo streaming a meno che i suoi spettatori non avessero pagato una somma oraria.Nel corso di una diretta del 5 febbraio, lo streamer con oltre 150.000 follower aveva appena perso un'altra partita nonostante avesse iniziato bene. Sfogando la sua frustrazione a soli 40 minuti dalla sua sessione di Modern Warfare, ha fatto una semplice richiesta agli spettatori nella sua chat per poter contenere lo streaming. "Odio essere così, ma se volete che questo stream continui, saranno 10 dollari l'ora", ha sottolineato.Mentre molti degli spettatori sintonizzati suggerivano di giocare a qualcos'altro, o ... eurogamer

Eurogamer_it : Uno streamer su #Twitch chiede ai suoi spettatori soldi per poter andare avanti nella diretta. - GamingRTweeters : RT @NdryPerryTV: VORREI SPACCARE TUTTO - Call of Duty Modern Warfare ?? - NdryPerryTV : VORREI SPACCARE TUTTO - Call of Duty Modern Warfare ?? -