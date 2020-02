Una pioggia di recensioni: il bilancio di Steam del 2019 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Vi è grande soddisfazione per la piattaforma ludica digitale di Valve, Steam. Tale soddisfazione è dovuta dal fatto che la nuova libreria della piattaforma creata dal geniale e eclettico Gabe Newell lo scorso anno, la quale, ha reso possibile la visualizzazione di un numero superiore di videogiochi per ognuno dei singoli utenti che si sono registrati su Steam, dandogli appunto, la capacità di conoscere e di conseguenza, recensire un maggior numero possibile di recensione, le quali sono aumentate addirittura del 300%. Newell ha dimostrato la sua soddisfazione rilasciando un comunicato dove diceva che: Uno dei maggiori miglioramenti per gli sviluppatori è il nuovo sistema di eventi e annunci di Steam, che consente loro di comunicare con la propria base di giocatori e potenziali clienti attraverso nuovi strumenti per pubblicare notizie e pianificare eventi in gioco. Attraverso questi post, ... nonsolo.tv

danielevairo : RT @CarmelaCusmai: L' amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia ed io la terra, ti… - giacomovignali1 : RT @CarmelaCusmai: L' amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia ed io la terra, ti… - adelestancati : RT @CarmelaCusmai: L' amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia ed io la terra, ti… -