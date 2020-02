TG RDN del 6 febbraio 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) CORONAVIRUS, UN CASO SOSPETTO TRA 56 ITALIANI A CECCHIGNOLA Un caso sospetto di Coronavirus tra i 56 italiani rientrati dalla Cina e attualmente in osservazione nella citta’ militare della Cecchignola. Lo hanno rivelato le analisi condotte sui tamponi. I medici hanno quindi deciso il trasferimento all’Istituto Spallanzani per ulteriori accertamenti. Intanto sono stazionarie le condizioni della coppia di coniugi cinesi ricoverati in terapia intensiva. I due stanno ricevendo una terapia antivirale sperimentale, che comprende farmaci per curare l’infezione da Hiv e quelli per l’Ebola. ROMA, MATTARELLA VISITA SCUOLA A ESQUILINO CON ALUNNI CINESI Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha visitato questa mattina a sorpresa la scuola ‘Manin’ di Roma. L’istituto si trova nel quartiere Esquilino, una zona con una forte presenza della ... romadailynews

