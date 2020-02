Sanremo 2020, La Rappresentante di Lista e il duetto con Rancore (Di giovedì 6 febbraio 2020) Si apre alla grande il 2020 de La Rappresentante di Lista. Il duo canta a Sanremo 2020 insieme a Rancore e Dardust in occasione della serata cover, quella di giovedì 6 febbraio. Paolo Sorrentino, inoltre, ha scelto il loro brano “Questo corpo” come colonna sonora della serie tv “The New Pope”. Ai nostri microfoni hanno raccontato il loro ultimo album, “Go go diva”, l’emozione di salire sul palco dell’Ariston e i loro nuovi progetti. Sanremo 2020, il racconto de La Rappresentante di Lista “Rancore è rimasto colpito dal modo in cui presentiamo le nostre canzoni sul palco. Abbiamo molte similitudini. Quando abbiamo fatto le prove abbiamo trovato molta sinergia. Anche con Dardust, che negli ultimi tempi è molto sulla cresta dell’onda, sta producendo dei brani bellissimi. Eravamo curiosi di conoscerlo. La nostra presenza a Sanremo ... notizie

