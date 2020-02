Sanremo 2020: la classifica completa dei 24 big (seconda serata) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ieri sera al Festival di Sanremo 2020 si sono esibiti gli ultimi 12 big in gara. Dopo più di 4 ore di diretta Amadeus ha letto in fretta e furia la classifica generale dei 24 artisti, frutto del voto della giuria demoscopica (composta da 300 persone). Ovviamente il pubblico in platea ha contestato la scelta della giuria e lo stesso è successo anche sui social. Sanremo 2020: la classifica generale delle prime due serate. Francesco Gabbani Le Vibrazioni Piero Pelù Pinguini Tattici Nucleari Elodie Diodato Irene Grandi Tosca Michele Zarrillo Levante Marco Masini Alberto Urso Giordana Angi Raphael Gualazzi Anastasio Paolo Jannacci Achille Lauro Enrico Nigiotti Rita Pavone Riki Elettra Lamborghini Rancore Bugo e Morgan Junior Cally Personalmente sono felice di vedere Gabbani e Piero Pelù sul podio, i loro pezzi mi hanno conquistato al primo ascolto. Avrei voluto vedere più in alto Levante, ... bitchyf

