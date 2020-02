Rula Jebreal viene sbugiardata sui numeri: gonfiati i dati del monologo - (Di giovedì 6 febbraio 2020) Luca Sablone Secondo la giornalista una donna su tre avrebbe subito violenze sul posto di lavoro: "O si è confusa o non ha studiato abbastanza" Il monologo di Rula Jebreal a Sanremo 2020 è stato strepitoso. Impossibile non essere d'accordo con le parole che hanno fatto luce sulla tragica piaga della violenza contro le donne, che va assolutamente condannata e combattuta quotidianamente con ogni mezzo a disposizione. Tuttavia va fatta una precisazione: l'Italia non è un Paese pericoloso e maschilista. Esattamente, perché i dati snocciolati dalla giornalista forniscono una rappresentazione terribile e grave dello Stivale: "In Italia, in questo magnifico Paese che mi ha accolta, i numeri sono spietati. Negli ultimi tre anni sono 3 milioni 118mila le donne che hanno subito violenza sessuale nei posti di lavoro". Un dato enorme se lo si confronta con il numero di donne occupate: ... ilgiornale

