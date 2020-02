LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2020, Seconda tappa in DIRETTA: rilancia Cavagna! Ma il gruppo è a soli 18″ dal francese (Di giovedì 6 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Si rialzano tutti i fuggitivi. Tranne Cavagna che cerca in tutti i modi di rilanciare. 15.48 Stringe i denti Alessandro De Marchi, che probabilmente è arrivato allo stremo delle forze. Ma la fuga di oggi è già una vittoria per il Rosso di Buja, reduce da mesi veramente difficili dopo la bruttissima caduta subita al Tour de France. 15.43 Soltanto 50″ di vantaggio per i battistrada, che sono letteralmente crollati sul più bello, ma la rimonta del gruppo era più che mai scontata. Questa è una ghiotta occasione per iniziare a fare una piccola differenza in chiave classifica generale, e sono davvero tanti i candidati per la vittoria di tappa. 15.40 Siamo già a Cullera, e adesso i corridori dovranno affrontare un lungo circuito prima di approcciare la breve ma intensa ascesa finale. 15.38 Continua a scendere il vantaggio di De Marchi, ... oasport

