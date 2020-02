LIVE Cocciaretto-Malygina 6-1, 1-0 Fed Cup 2020 in DIRETTA: la marchigiana riparte al meglio anche nel secondo set (Di giovedì 6 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Ottima prima della Cocciaretto nel frangente. 30-15 Tre punti rapidissimi, azzurra con un piccolo vantaggio. 1-1 Pareggia le cose Malygina, che riesce a incamerare un game difficile. A-40 Ora va in vantaggio. 40-40 Si salva l’estone. Rimettendo le cose a posto. 40-A Chiamata a rete, l’azzurra risponde con una controsmorzata vincente. Palla break. 40-40 Rispostona della Cocciaretto: parità. 40-30 Sotto attacco la Cocciaretto deve cedere sbagliando da fondo campo. 30-30 Dritto in salto per la Malygina, palla in campo. 15-30 Trova il vincente in questo caso l’azzurra. 15-15 Si riequilibrano le cose. 0-15 Rovescio in rete per l’estone, che non è tornata al servizio nel migliore dei modi. 1-0 Cocciaretto CONQUISTA IL PRIMO GAME DEL SECONDO SET! 40-30 Il nastro aiuta l’azzurra. 30-30 In rete il rovescio ... oasport

