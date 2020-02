Linea 1, sabato 8 febbraio la data per la riapertura della tratta Piscinola-Colli Aminei (Di giovedì 6 febbraio 2020) Oggi la chiusura anticipata per effettuare gli ultimi controlli sui treni da rimettere in circolazione tra pochi giorni anche sulla tratta Piscinola-Colli Aminei della Linea 1. Linea 1 ‘Metropolitana? Dalla riunione di ieri, la notizia è che si riparte sabato con 8 treni, un nono treno dovrebbe essere a disposizione dopo altri 10 giorni. Ci auguriamo che si riprenda la viabilità ordinaria su ferro’. Lo ha affermato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, intervenuto al programma radiofonico ‘Barba&Capelli’ in onda su Radio Crc. Proprio oggi, giovedì 6 febbraio, la Linea 1 metropolitana anticiperà la chiusura del servizio ai viaggiatori di un’ora circa. La chiusura anticipata è, appunto, necessaria per consentire le verifiche con le autorità competenti e le prove tecniche propedeutiche alla riapertura della tratta Colli Aminei- Piscinola, che, con l’ok dei ... 2anews

