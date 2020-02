Le scorte di Switch scarseggiano in Giappone a causa del coronavirus (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sicuramente avrete sentito parlare del coronavirus, l'infezione che ha causato numerosi morti e che, a quanto pare, ha avuto un effetto anche sulla produttività, compresa la produzione di nuove unità Switch.La Cina è tra le principali aree di produzione di Nintendo. A causa del virus, le persone che risiedono in Cina hanno dovuto prendere ulteriori precauzioni. Ciò ha portato a un'interruzione della forza lavoro e, di conseguenza, Nintendo of Japan ha recentemente pubblicato scuse formali per la carenza di scorte di prodotti, come le nuove unità Switch.Sebbene queste scuse si riferiscano specificamente alle distribuzioni in territorio Giapponese, esiste la possibilità che anche in altri mercati si verifichino carenze di scorte. Leggi altro... eurogamer

Eurogamer_it : Il #coronavirus colpisce anche la produttività di #NintendoSwitch. - Asgard_Hydra : Le scorte di Switch scarseggiano, ritardi nella produzione per l'allarme Coronavirus - Asgard_Hydra : Nintendo Switch, per colpa del coronavirus scorte quasi esaurite in Giappone -