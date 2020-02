Il Sanremo record di Amadeus: segna il miglior share dal 1995 - (Di giovedì 6 febbraio 2020) Francesca Galici Amadeus macina un record dopo l'altro e dopo il debutto choc con oltre il 52%, la seconda serata di Sanremo vola oltre il 53% con più di 9 milioni di telespettatori: è il risultato migliore dal 1995 Il festival di Sanremo di Amadeus sta andando ben oltre ogni più rosea aspettativa registrando numeri record. Era difficile fare meglio della prima puntata ma la seconda serata del Festival è andata oltre e ha segnato una share media del 53,3% con 9,1 milioni di telespettatori. Numeri da capogiro per il festival di Sanremo 2020, che nell'anno della sua 70esima edizione riporta la kermesse ai fasti originari. Erano 25 anni che il Festival non registrava numeri così importanti durante la seconda serata. Per trovare un risultato superiore a quello segnato da Amadeus bisogna tornare indietro al 1995, una delle ultime edizioni condotte da Pippo Baudo, che nella ... ilgiornale

MarioGiunta : Vi lamentate di SanRemo che finisce tardi. Ma avete mai fatto un’asta de Fantacalcio? A quest’ora neanche metà cent… - Raiofficialnews : Oltre 2,6milioni di visualizzazioni su #YouTube per #Sanremo2020 nella giornata del #4febbraio, in crescita del 38%… - Raiofficialnews : Con oltre 617mila visualizzazioni, la prima serata di #Sanremo2020 è l’evento più visto in diretta streaming. Il pi… -