Festival di Sanremo 2020, le pagelle ai look della seconda serata: Sabrina Salerno e la giacca “rubata” a Moira Orfei, Paolo Jannacci con il lucidalabbra choc (Di giovedì 6 febbraio 2020) Emma D’Aquino e Laura Chimenti: voto 10 e lode Impeccabili. Non servirebbe aggiungere altro. Le due giornaliste volti simbolo del Tg1 delle 20, hanno portato una ventata di eleganza e raffinatezza all’Ariston. Laura Chimenti in Sylvio Gardina e Emma D’Aquino in Antonio Grimaldi (più gioielli Chopard) sono state semplicemente perfette in tutti e tre i loro cambi d’abito: prima in bianco e nero poi solo nero e infine rosa antico la Chimenti, argento, argento e ancora argento con un pizzico di rosa per la D’Aquino. Raso, seta e lustrini per entrambe ma senza eccessi, in un mood etereo e sofisticato amplificato dal loro portamento rotado. Unica pecca: il secondo abito sfoggiato da Emma D’Aquino. Bellisismo ma il taglio di sbieco sulla scollatura creava un brutto effetto di trasparenze e non valorizzava appieno le sue forme. Sabrina ... ilfattoquotidiano

stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - MarioManca : «Al Festival di Sanremo si entra Papa e si esce Papeete». Tipo che con questa frase lo share ha sfiorato il 95%. #Sanremo2020 - trash_italiano : Quando Barbara d'Urso condurrà il Festival di Sanremo, nel prima-festival ci sarà la macchina della verità dall'Alabama. #Sanremo2020 -