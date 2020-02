Elettra Lamborghini Sanremo, twerking in diretta sul palco dell’Ariston (Di giovedì 6 febbraio 2020) La seconda serata del Festival di Sanremo è arrivata e ha regalato momenti davvero epici, tra gli artisti che non sono passati indifferenti c’è sicuramente Elettra Lamborghini. Non sappiamo ancora chi sarà il vincitore, ma sicuramente l’esibizione di Achille Lauro la prima sera è stata memorabile e sullo stesso livello c’è quella di Elettra. La cantante ha portato sul palco dell’Ariston tutto quello che l’ha resa ciò che è ora. Non si è adatta al Festival, ha mostrato l’Elettra Lamborghini che tutti amano. E’ stata la sua esibizione a rallegrare la seconda serata e a lasciare tutti senza fiato. Elettra Lamborghini Sanremo Elettra Lamborghini ha portato sul palco del Festival di Sanremo il brano “Musica”, ma l’ha fatto con il suo stile inconfondibile senza scendere a patti con nessuno. Ha sceso la famosa scalinata vestita di ... urbanpost

