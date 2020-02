Cucchi, morte per lesione. No epilessia

morte di Stefano Cucchi è dovuta una "concatenazione" di fattori, e fu"originata dalla lesione in S4 tale da determinare una aritmia letale". Lo hanno scritto nelle motivazioni della sentenza della Corte d'assise di Roma che ha condannato 4 carabinieri,due per il pestaggio e due per falso,per la morte di Cucchi. "Inconsistente",invece "la tesi della morte per Sudep (epilessia ndr)mera ipotesi non suffragata,anzi smentita, da evidenza clinica",scrivono i giudici.(Di giovedì 6 febbraio 2020) Per i giudici,"è fondata"la valutazione medico-legale,secondo cui ladi Stefanoè dovuta una "concatenazione" di fattori, e fu"originata dallain S4 tale da determinare una aritmia letale". Lo hanno scritto nelle motivazioni della sentenza della Corte d'assise di Roma che ha condannato 4 carabinieri,due per il pestaggio e due per falso,per ladi. "Inconsistente",invece "la tesi dellaper Sudep (ndr)mera ipotesi non suffragata,anzi smentita, da evidenza clinica",scrivono i giudici.(Di giovedì 6 febbraio 2020)

