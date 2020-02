Captain America, John Krasinski: "Chris Evans è stata una scelta migliore rispetto a me!" (Di venerdì 7 febbraio 2020) John Krasinski ha parlato nuovamente di quando ha perso il ruolo di Captain America, sottolineando che Chris Evans è stata la scelta giusta. John Krasinski non ha ottenuto il ruolo di Captain America e in una nuova intervista l'attore ha ammesso senza problemi che Chris Evans è stata una scelta migliore per l'eroico ruolo. I responsabili dei Marvel Studios avevano inserito il nome dell'attore tra quelli da considerare per il ruolo di Steve Rogers durante lo sviluppo del cinecomic: oltre a Chris Evans, che ha poi ottenuto la parte, c'erano in corsa John Krasinski, Garrett Hedlund, Channing Tatum e Dane Cook. Il regista e sceneggiatore di A Quiet Place - Un posto tranquillo aveva fatto anche degli screen test in costume, non venendo ... movieplayer

